На Кубі через блискавку спалахнула масштабна пожежа: є жертва та багато постраждалих

Полум'я виникло в резервуарі місткістю 50 тисяч тонн нафти, який на момент удару блискавки був заповнений наполовину. Згодом сильний вітер спрямував вогонь на ще один резервуар такою ж місткістю із великим обсягом пального.

Наразі пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню пожежі. Влада країни звернулася з проханням про допомогу до сусідніх країн, зокрема Мексики та Венесуели.

Одна людина загинула

За попередніми даними, відомо про одного загиблого, 121 пораненого та 17 зниклих безвісти. Серед постраждалих - п'ятеро у критичному стані, троє - у важкому. Понад 1300 людей евакуювали з небезпечної зони

До слова, під час пожежі постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус. Він перебував на місці подій, коли полум'я перекинулося на другий резервуар з нафтою, спричинивши вибухи, та зазнав поранень.