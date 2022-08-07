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На Кубі через блискавку спалахнула масштабна пожежа: є жертва та багато постраждалих

Фото: На Кубі горить нафтобаза (Associated Press)
Автор: Олег Васьків

У муніципалітеті Матансас, що на заході Куби, влучання блискавки спричинило масштабну пожежу в одному із резервуарів нафтосховища. Внаслідок загоряння загинула одна людина та ще 120 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Полум'я виникло в резервуарі місткістю 50 тисяч тонн нафти, який на момент удару блискавки був заповнений наполовину. Згодом сильний вітер спрямував вогонь на ще один резервуар такою ж місткістю із великим обсягом пального.

Наразі пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню пожежі. Влада країни звернулася з проханням про допомогу до сусідніх країн, зокрема Мексики та Венесуели.

Одна людина загинула

За попередніми даними, відомо про одного загиблого, 121 пораненого та 17 зниклих безвісти. Серед постраждалих - п'ятеро у критичному стані, троє - у важкому. Понад 1300 людей евакуювали з небезпечної зони

До слова, під час пожежі постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус. Він перебував на місці подій, коли полум'я перекинулося на другий резервуар з нафтою, спричинивши вибухи, та зазнав поранень.

Нагадаємо, у Таїланді в провінції Чонбурі спалахнув нічний клуб. Внаслідок трагедії щонайменше 13 людей загинули, а ще близько 40 постраждали.

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