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К США движется ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию

Новина українською →
США, Суббота 03 июля 2021 13:47
К США движется ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию Фото: в Атлантическом океане сформировался ураган "Эльза" (ukdaytoday.com)
Автор: Юлия Струк

В Атлантическом океане сформировался ураган "Эльза". Он достиг Гаити и Доминиканской республики, а теперь направляется к Кубе и к американской Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

На данный момент ураган имеет первую категорию из пяти.

Указано, что на Гаити предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, власти призвали людей покинуть прибрежные территории в целях безопасности. Ураган там ожидается во второй половине дня.

Отмечается, что он уже повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру, уничтожил посевы. Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких государствах Карибского бассейна - на островных Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах.

Власти Ямайки, Доминиканы и нескольких кубинских провинций также выпустили предупреждение о надвигающемся урагане. На Доминикане власти организовали более 2,4 тысячи убежищ для людей в преддверии урагана, там ожидаются мощные ливни, не исключены наводнения.

К предстоящему вторнику, как пишет агентство, "Эльза" доберется до Флориды. Однако, по прогнозам Национального ураганного центра в Майами, ураган скорее всего ослабеет до тропического шторма.

Подчеркнем, "Эльза" стала первым ураганом, сформировавшемся в этом сезоне. При этом обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы - только в первой декаде августа.

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