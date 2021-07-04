На Кубі евакуювали 70 000 осіб: ураган "Ельза" стає все ближче
На Кубі евакуювали 70 00 осіб у Південному регіоні острова. Влада побоюється, що тропічний шторм " Ельза" може викликати сильну повінь після удару по декількох островах Карибського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Кубинський уряд відкрив притулки і зробив кроки, щоб захистити посіви цукрової тростини і какао перед ураганом. Більшість евакуйованих розійшлися по домівках до родичів, а близько 23 000 осіб сховалися в державних установах. Близько 400 осіб, що проживають в гірських районах, сховалися в печерах, підготовлених до надзвичайної ситуації.
У неділю вранці Ельза перебувала приблизно в 50 милях (80 км) на північ від Кінгстона, Ямайка, і рухалася з заходу на північний захід зі швидкістю 13 миль на годину (20 км на годину). За даними Національного центру ураганів в Майамі, максимальна швидкість вітру становила близько 60 миль на годину (95 км/год).
У центрі повідомили, що очікується, що шторм буде поступово слабшати в міру просування по Кубі в понеділок.
За даними Карибського агентства з надзвичайних ситуацій, в результаті шторму загинула одна людина в Сент-Люсії. Також відомо, що 15-річний хлопчик і 75-річна жінка загинули в суботу в Домініканській Республіці після того, як на них обрушилися стіни.
Нагадаємо, що шторму "Ельза", який рухається до США присвоїли першу категорію. По всіх прибережних територіях, до яких рухається шторм, влада закликає людей евакуюватися.
Раніше повідомлялося, що сильна злива затопила будинки в Запоріжжі.