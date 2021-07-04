На Кубі евакуювали 70 000 осіб: ураган "Ельза" стає все ближче

На Кубі евакуювали 70 00 осіб у Південному регіоні острова. Влада побоюється, що тропічний шторм " Ельза" може викликати сильну повінь після удару по декількох островах Карибського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Кубинський уряд відкрив притулки і зробив кроки, щоб захистити посіви цукрової тростини і какао перед ураганом. Більшість евакуйованих розійшлися по домівках до родичів, а близько 23 000 осіб сховалися в державних установах. Близько 400 осіб, що проживають в гірських районах, сховалися в печерах, підготовлених до надзвичайної ситуації.

У неділю вранці Ельза перебувала приблизно в 50 милях (80 км) на північ від Кінгстона, Ямайка, і рухалася з заходу на північний захід зі швидкістю 13 миль на годину (20 км на годину). За даними Національного центру ураганів в Майамі, максимальна швидкість вітру становила близько 60 миль на годину (95 км/год).

У центрі повідомили, що очікується, що шторм буде поступово слабшати в міру просування по Кубі в понеділок.

За даними Карибського агентства з надзвичайних ситуацій, в результаті шторму загинула одна людина в Сент-Люсії. Також відомо, що 15-річний хлопчик і 75-річна жінка загинули в суботу в Домініканській Республіці після того, як на них обрушилися стіни.