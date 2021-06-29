В Запорожье после ливня с градом подтопило дома
Фото: Непогода в Запорожье подтопила подвальные помещения (dsns.gov.ua)
В результате неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков 29 июня в Запорожской области, произошло подтопление подвальных помещений домов. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
Как отмечают спасатели, в результате большого количества осадков, подтопление подвальных помещений произошло на улицах:
- Иванова;
- Моторостроителей;
- Набережной;
В частности, последствия зафиксированы на проспекте Соборный и придомовой территории в городе Пологи.
По состоянию на 17:00 спасатели откачали около 160 куб.метров воды. В общем, к ликвидации последствий было привлечено 44 человека и 11 единиц техники.
Также известно об повреждении автомобилей двумя деревьями, которые упали во время непогоды на проезжую часть.