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В Запорожье после ливня с градом подтопило дома

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Запорожье , Вторник 29 июня 2021 21:28
В Запорожье после ливня с градом подтопило дома Фото: Непогода в Запорожье подтопила подвальные помещения (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков 29 июня в Запорожской области, произошло подтопление подвальных помещений домов. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Как отмечают спасатели, в результате большого количества осадков, подтопление подвальных помещений произошло на улицах:

  • Иванова;
  • Моторостроителей;
  • Набережной;

В частности, последствия зафиксированы на проспекте Соборный и придомовой территории в городе Пологи.

По состоянию на 17:00 спасатели откачали около 160 куб.метров воды. В общем, к ликвидации последствий было привлечено 44 человека и 11 единиц техники.

Также известно об повреждении автомобилей двумя деревьями, которые упали во время непогоды на проезжую часть.

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