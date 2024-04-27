На Кубані міг бути атакований військовий аеродром: у мережі показали відео

Вибухи у Росії

Міністерство оборони РФ стверджує, що нібито в ніч на 27 квітня знищило 66 дронів у Краснодарському краї РФ, а також "збило" два безпілотники над Кримом. При цьому Москва традиційно звинуватила Україну.

Нагадаємо, що вночі на Кубані горів нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО". Росіяни заявили про атаку на НПЗ.

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