На Кубани мог быть атакован военный аэродром: в сети показали видео

Российские паблики сообщают, что якобы аэродром в населенном пункте Кущевская Краснодарского края РФ атаковали дроны.

Кроме того, в сети пишут, что якобы в результате атаки были повреждены российские самолеты. Детали о последствиях пока неизвестны.

В сети также показали возможные последствия атаки на российский аэродром.