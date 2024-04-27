У Росії поскаржилися на масовану атаку десятків дронів

У російському Міноборони поскаржилися нібито на "атаку" дронів по території країни в ніч проти 27 квітня. Нібито окупантам вдалося "відбити" масований обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ не стали відходити від своєї звичної тактики і заявили про нібито "знищення" ППО над територією Краснодарського краю 66 БПЛА, ще два дрони були знищені над Кримським півостровом.

Атака дронів у РФ

Територію РФ постійно атакують дрони. Часто їхньою ціллю стають заводи військово-промислового комплексу РФ та НПЗ. Ніч на 27 квітня не стала винятком.

Так, ударні безпілотники атакували Краснодарський край. Зафіксовано влучання та пожежу на нафтопереробному заводі ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані.

Нагадаємо, 25 квітня в Омську (Росія) на підприємстві на Красноярському тракті сталася сильна пожежа, де спалахнули три ємності з нафтопродуктами 25 квітня. Для гасіння вогню на місце навіть було викликано спецпоїзди.