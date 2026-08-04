Куба звинуватила США у "геноцидних" санкціях

Куба майже дві доби була без світла, що стало наслідком санкцій США щодо цієї країни. Влада острова вважає, що ці дії "геноцидні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У Міністерстві енергетики заявили, що Куба відновила електропостачання по всій території острова через 36 годин після того, як було чергове загальнонаціональне відключення світла.
Згідно із заявою, електромережу було відновлено приблизно об 11:35 ранку за місцевим часом у вівторок, а відключення сталося у неділю ввечері. Причому це вже було вчетверте на місяць, як країна опинилася у пітьмі.
Раніше в уряді повідомляли, що у понеділок відновлювальні роботи затрималися. Причиною цього стала погана погода.
Тим часом, глава МЗС Куби Бруно Родрігес пояснив перебої в роботі світла санкціями з боку США, включаючи фактичну нафтову блокаду, яка діє вже 8 місяців. За його словами, блокада позбавила країну палива, запасних частин та міжнародних фахівців.
"Відключення національної електроенергетичної системи є прямим наслідком геноцидної блокади США проти Куби", - написав він у соцмережі Х.
Нагадаємо, що адміністрація Трампа посилює економічні санкції проти Куби, сподіваючись повалити комуністичний уряд, який перебуває у владі на цьому острові майже 70 років.
У відповідь на тиск з боку США керівництво Гавани представило низку ринкових економічних реформ. Однак кубинські чиновники наполягають на тому, що їхня система правління не підлягає обговоренню.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Axios, Куба закупила 300 дронів, які може направити на бази США. Експортерами безпілотників можуть бути Росія та Іран.
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