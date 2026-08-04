Куба обвинила США в "геноцидных" санкциях

Куба почти двое суток была без света, что стало следствием санкций США в отношении этого страны. Власти острова считают, что эти действия "геноцидные".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В Министерстве энергетики заявили, что Куба восстановила электроснабжение на всей территории острова спустя 36 часов после того, как было очередное общенациональное отключение света.
Согласно заявлению, электросеть была восстановлена примерно в 11:35 утра по местному времени во вторник, а отключение случилось в воскресенье вечером. Причем это уже было четвертый раз за месяц, как страна оказалась во тьме.
Ранее в правительстве сообщали, что в понедельник восстановительные работы задержались. Причиной тому стала плохая погода.
Тем временем глава МИД Кубы Бруно Родригес объяснил перебои в работе света санкциями со стороны США, включая фактическую нефтяную блокаду, которая действует уже 8 месяцев. По его словам, блокада лишила страну топлива, запасных частей и международных специалистов.
"Отключения национальной электроэнергетической системы являются прямым следствием геноцидной блокады США против Кубы", - написал он в соцсети Х.
Напомним, что администрация Трампа усиливает экономические санкции против Кубы в надежде свергнуть коммунистическое правительство, которое находится в власти на этом острове почти 70 лет.
В ответ на давление со стороны США руководство Гаваны представило ряд рыночных экономических реформ. Однако кубинские чиновники настаивают на том, что их система правления не подлежит обсуждению.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Axios, Куба закупила 300 дронов, которые может направить на базы США. Экспортерами беспилотников могут быть Россия и Иран.
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