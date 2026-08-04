RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Куба обвинила США в "геноцидных" санкциях

23:45 04.08.2026 Вт
2 мин
Что заявили на Кубе по поводу отсутствия света и действий США?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на острове уже 4-й раз за месяц отключали свет (Getty Images)

Куба почти двое суток была без света, что стало следствием санкций США в отношении этого страны. Власти острова считают, что эти действия "геноцидные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В Министерстве энергетики заявили, что Куба восстановила электроснабжение на всей территории острова спустя 36 часов после того, как было очередное общенациональное отключение света.

Согласно заявлению, электросеть была восстановлена примерно в 11:35 утра по местному времени во вторник, а отключение случилось в воскресенье вечером. Причем это уже было четвертый раз за месяц, как страна оказалась во тьме.

Ранее в правительстве сообщали, что в понедельник восстановительные работы задержались. Причиной тому стала плохая погода.

Тем временем глава МИД Кубы Бруно Родригес объяснил перебои в работе света санкциями со стороны США, включая фактическую нефтяную блокаду, которая действует уже 8 месяцев. По его словам, блокада лишила страну топлива, запасных частей и международных специалистов.

"Отключения национальной электроэнергетической системы являются прямым следствием геноцидной блокады США против Кубы", - написал он в соцсети Х.

Что еще важно знать

Напомним, что администрация Трампа усиливает экономические санкции против Кубы в надежде свергнуть коммунистическое правительство, которое находится в власти на этом острове почти 70 лет.

В ответ на давление со стороны США руководство Гаваны представило ряд рыночных экономических реформ. Однако кубинские чиновники настаивают на том, что их система правления не подлежит обсуждению.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Axios, Куба закупила 300 дронов, которые может направить на базы США. Экспортерами беспилотников могут быть Россия и Иран.

Также мы разбирали, почему в мае Трамп в очередной раз обратил внимание на Кубу - подробнее об этом читайте в нашем материале.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиКуба