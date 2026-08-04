Куба обвинила США в "геноцидных" санкциях

В Министерстве энергетики заявили, что Куба восстановила электроснабжение на всей территории острова спустя 36 часов после того, как было очередное общенациональное отключение света.

Согласно заявлению, электросеть была восстановлена примерно в 11:35 утра по местному времени во вторник, а отключение случилось в воскресенье вечером. Причем это уже было четвертый раз за месяц, как страна оказалась во тьме.

Ранее в правительстве сообщали, что в понедельник восстановительные работы задержались. Причиной тому стала плохая погода.

Тем временем глава МИД Кубы Бруно Родригес объяснил перебои в работе света санкциями со стороны США, включая фактическую нефтяную блокаду, которая действует уже 8 месяцев. По его словам, блокада лишила страну топлива, запасных частей и международных специалистов.

"Отключения национальной электроэнергетической системы являются прямым следствием геноцидной блокады США против Кубы", - написал он в соцсети Х.