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Куба завершит испытание собственной COVID-вакцины прививками для 150 тысяч человек

Автор: Роман Тверденко

Куба завершает испытания собственной вакцины от коронавируса Soberana 2. В рамках этой фазы дозу препарата получат 150 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters.

Привиты будут 150 тысяч врачей, которые находятся "на передовой" борьбы с коронавирусом. Вакцинация медработников, которые работают в зоне высокого риска заражения, стартует в понедельник, 22 марта.

Ранее, во время массовых испытаний, кубинская вакцина была испытана на 44 тысячах добровольцев. Результаты тестов неизвестны, но власти заявляют об эффективности и безопасности препарата.

Куба пока не начала процесс вакцинации, рассчитывая провести его собственными силами без закупки иностранных препаратов.

На Кубе подтвердили более 65 тысяч случаев заражения коронавирусом и 387 смертей. Это одна из самых низких смертностей от COVID в мире.

Напомним, Европейский союз пока не будет делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами. Ситуация может измениться лишь после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в ЕС.

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