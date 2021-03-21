Куба завершит испытание собственной COVID-вакцины прививками для 150 тысяч человек

Привиты будут 150 тысяч врачей, которые находятся "на передовой" борьбы с коронавирусом. Вакцинация медработников, которые работают в зоне высокого риска заражения, стартует в понедельник, 22 марта.

Ранее, во время массовых испытаний, кубинская вакцина была испытана на 44 тысячах добровольцев. Результаты тестов неизвестны, но власти заявляют об эффективности и безопасности препарата.

Куба пока не начала процесс вакцинации, рассчитывая провести его собственными силами без закупки иностранных препаратов.

На Кубе подтвердили более 65 тысяч случаев заражения коронавирусом и 387 смертей. Это одна из самых низких смертностей от COVID в мире.