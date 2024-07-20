Яку знижку на комуналку можуть отримати військові та їх сім'ї: пояснення ПФУ

Фото: ПФУ пояснив, які пільги на комуналку передбачені військовим (Getty Images)

Учасники бойових дій та члени сімей учасників війни мають право на пільги на комунальні послуги. Захисникам передбачена знижка 75% на сплату комуналки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Знижку 75% на комунальні послуги можуть отримати українці, які підпадають під одну із наступних категорій: учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

реабілітовані особи з-поміж тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Члени сімей загиблих військових можуть отримати знижку 50%, а люди з інвалідністю, набутою внаслідок участі у військових діях, мають пільгу у розмірі 100%. Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ. Також можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.