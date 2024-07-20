Какую скидку на коммуналку могут получить военные и их семьи: объяснение ПФУ

Участники боевых действий и члены семей участников войны имеют право на льготы на коммунальные услуги. Защитникам предусмотрена скидка 75% на оплату коммуналки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Скидку 75% на коммунальные услуги могут получить украинцы, подпадающие под одну из следующих категорий:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

реабилитированные лица из тех, которые были подвергнуты репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение;

бывшие несовершеннолетние (которым к моменту заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Члены семей погибших военных могут получить скидку 50%, а люди с инвалидностью, приобретенной в результате участия в военных действиях, имеют льготу в размере 100%.

Чтобы оформить льготу, нужно подать заявку в Пенсионный фонд. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ, с помощью мобильного приложения ПФУ.

Также можно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда или отправить по почте необходимые документы.