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Какое оружие получили ВСУ от Италии и что еще нужно: ответ Верещук

Новина українською →
Воскресенье 06 ноября 2022 11:42
Какое оружие получили ВСУ от Италии и что еще нужно: ответ Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина уже получила от Италии ряд вооружений для борьбы против России. В настоящее время Вооруженные силы нуждаются в зенитных системах для противодействия бомбардировкам оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук Corriere della Sera.

Отметим, что новое правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони намерено одобрить шестой пакет военной помощи для Украины.

Верещук поблагодарила Италию за помощь и отметила, что оружие жизненно необходимо для нашей страны. Она также благодарна за поддержку украинских беженцев.

"Из Италии мы уже получили тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра. Сейчас нам нужны зенитные системы, в частности, чтобы спасти города от бомбардировок российских террористов, ставящих на колени гражданскую инфраструктуру", - сказала вице -премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Италия может совместно с Францией передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

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Ирина Верещук Италия Война России против Украины
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