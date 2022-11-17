Яку зброю отримала Україна від міжнародних партнерів: відповідь Ігната

За його словами, наразі Україна вже отримала дві батареї, які складаються з декількох комплексів, пускових установок ЗРК NASAMS, а також одну пускову установку комплексу IRIS-T.

Також США надали Україні ЗРК Avenger на рухомій базі. Різні країні також передали українським військовим ЗРК Aspide. Також було отримано систему Hawk. Наразі бійці проходять навчання на ній, та найближчим часом вона буде введена в експлуатацію.

Окрім того, західні партнери передали Україні самохідні зенітні установки Gepard, які ефективно працюють проти іранських безпілотників "Shahed".

"Це комплекс озброєння, якого фізично треба більше, щоб ефективно збивати все, що летить на Україну", - додав Ігнат.

Нагадаємо, Україна закликає США пришвидшити поставки систем ППО та, зокрема, передати комплекси Patriot.

Раніше повідомлялося, що Іспанія планує додатково передати Україні дві одиниці зенітних установок Hawk.

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