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Яку зброю отримала Україна від міжнародних партнерів: відповідь Ігната

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзники вже передали Україні різні види пускових установок. Але для того, аби знищувати всі об'єкти, якими Росія атакує нашу країну, необхідно збільшувати кількість озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

За його словами, наразі Україна вже отримала дві батареї, які складаються з декількох комплексів, пускових установок ЗРК NASAMS, а також одну пускову установку комплексу IRIS-T.

Також США надали Україні ЗРК Avenger на рухомій базі. Різні країні також передали українським військовим ЗРК Aspide. Також було отримано систему Hawk. Наразі бійці проходять навчання на ній, та найближчим часом вона буде введена в експлуатацію.

Окрім того, західні партнери передали Україні самохідні зенітні установки Gepard, які ефективно працюють проти іранських безпілотників "Shahed".

"Це комплекс озброєння, якого фізично треба більше, щоб ефективно збивати все, що летить на Україну", - додав Ігнат.

Нагадаємо, Україна закликає США пришвидшити поставки систем ППО та, зокрема, передати комплекси Patriot.

Раніше повідомлялося, що Іспанія планує додатково передати Україні дві одиниці зенітних установок Hawk.

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