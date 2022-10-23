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Яку територію затопить у разі підриву Каховської ГЕС: Bild показала карту

Фото: оприлюднено карту затоплень у разі підриву Каховської ГЕС (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою у разі, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану греблю Каховської ГЕС. Оприлюднено мапу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними мапи німецької газети, через підрив греблі може затопити значну частину Херсонської області та сотні тисяч людей постраждають.

Фото: мапа затоплень у разі підриву Каховської ГЕС (t.me/BILD_Russian)

"Мінування дамби як зброя війни - це жахлива загроза масових вбивств. Те, що Росія робить там на Дніпрі, - це метод, який "Ісламська держава" вже використала на Євфраті", - наводить Bild слова лідера німецької партії "зелених" Оміда Нуріпура.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що наші дипломати вже працюють над тим, щоб Росія понесла відповідальність за свої наміри підірвати греблю Каховської ГЕС.

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