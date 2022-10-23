RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какую территорию затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: Bild показала карту

Фото: обнародована карта затоплений в случае подрыва Каховской ГЭС (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой в случае, если россияне примут решение подорвать заминированную дамбу Каховской ГЭС. Обнародована карта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным карты немецкой газеты, из-за подрыва дамбы может затопить значительную часть Херсонской области и сотни тысяч людей пострадают.

Фото: карта затоплений при подрыве Каховской ГЭС (t.me/BILD_Russian)

"Минирование дамбы в качестве оружия войны - это ужасная угроза массовых убийств. То, что Россия делает там на Днепре, - это метод, который "Исламское государство" уже использовало на Евфрате", - приводит Bild слова лидера немецкой партии "зеленых" Омида Нурипура.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что наши дипломаты уже работают над тем, чтобы Россия понесла ответственность за свои намерения подорвать дамбу Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины