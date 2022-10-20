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Кулеба про наміри Росії підірвати Каховську ГЕС: працюємо над покаранням

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 21:59
Кулеба про наміри Росії підірвати Каховську ГЕС: працюємо над покаранням Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна вже працює над тим, щоб Росія несла відповідальність за свої наміри підірвати Каховську ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії у вигляді конкретних речей простий сигнал: навіть підготовка подібного теракту нестиме за собою відповідальність. Підірвати Каховську ГЕС - це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Навіть за підготовку такого злочину потрібно карати і саме над цим ми зараз працюємо", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Інституту вивчення війни, росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити в цьому Україну.

При цьому сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявляв, що окупанти вже замінували Каховську ГЕС та мають намір підірвати її.

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