Яку частину окупованих територій України звільнили ЗСУ: відповідь ISW
Українські військові звільнили близько 53% території, яку захопили росіяни з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ЗСУ звільнили приблизно 50% території, захопленої російськими військами з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ця цифра значною мірою узгоджується з поточною оцінкою експертів ISW щодо контролю за місцевістю.
Аналітики можуть використовувати кілька методів для розрахунку контролю над місцевістю з різними результатами залежно від картографічної проекції, що використовується, та інших факторів.
Оцінки ISW із використанням проекції Меркатора показали, що українські сили звільнили близько 53 відсотків території, яку захопили російські війська з лютого 2022 року. На думку експертів, оцінки, зроблені з використанням різних джерел даних, методів виміру чи прогнозів, дадуть різні цифри.
Неточні та помилкові заяви сторін про територіальні придбання також можуть вплинути на такі оцінки.
Ключові висновки ISW:
- ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох дільницях лінії фронту і 23 липня просунулися вперед.
- Російські сили завдали ще однієї серії ракетних ударів по портовій інфраструктурі та центру Одеси в ніч з 22 на 23 липня, завдавши серйозних збитків житловим районам.
- Російські війська продовжували наступальні дії лінії Сватове – Кремінна і, як повідомляється, досягли тактично значних успіхів.
- Українські сили продовжували контрнаступні дії на лінії Сватове – Кремінна, а також у районі Бахмута.
- Окупанти завдали обмежених наземних ударів у районі кордону Донецької та Запорізької областей.
- Міноборони Росії продовжує вербувати ув'язнених для бойових дій в Україні.
- Російська окупаційна влада ввозить іноземних громадян на окуповану Україну, щоб штучно змінити демографічну ситуацію.
Раніше в Раді національної безпеки США заявляли, що російські загарбники протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому зміцнення уповільнюють просування українських військ.
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