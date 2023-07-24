Какую часть оккупированных территорий Украины освободили ВСУ: ответ ISW

Украинские военные освободили около 53% территории, которая была захвачена россиянами с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ освободили примерно 50% территории, захваченной российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Эта цифра в значительной степени согласуется с текущей оценкой экспертов ISW касательно контроля над местностью.

Аналитики могут использовать несколько методов для расчета контроля над местностью с разными результатами в зависимости от используемой картографической проекции и других факторов.

Оценки ISW с использованием проекции Меркатора показали, что украинские силы освободили около 53 процентов территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года. По мнению экспертов, оценки, сделанные с использованием разных источников данных, методов измерения или прогнозов, дадут разные цифры.

Неточные и ложные заявления сторон о территориальных приобретениях также могут повлиять на такие оценки.

Ключевые выводы ISW:

ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта и 23 июля продвинулись вперед.

Российские силы нанесли еще одну серию ракетных ударов по портовой инфраструктуре и центру Одессы в ночь с 22 на 23 июля, причинив серьезный ущерб жилым районам.

Российские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово – Кременная и, как сообщается, добились тактически значимых успехов.

Украинские силы продолжали контрнаступательные действия на линии Сватово – Кременная, а также в районе Бахмута.

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Минобороны России продолжает вербовать заключенных для боевых действий в Украине.

Российские оккупационные власти ввозят иностранных граждан на оккупированную Украину, чтобы искусственно изменить демографическую ситуацию.

Ранее в Совете нацбезопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому укрепления замедляют продвижение украинских войск.