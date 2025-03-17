Яку частину Курської області контролюють ЗСУ: карти боїв від Генштабу

За даними Генерального штабу, на Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень.

Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

На картах станом на ранок 17 березня помітно, що росіяни повернули контроль над містом Суджа або принаймні контролюють більшу його частину.



А ось проект DeepState напередодні заявляв, що росіяни захопили Суджу та Рубанщину. За їх даними, територія, яку контролюють українські війська, становить близько 110 квадратних кілометрів.



Бої у Курській області

Минулого літа Сили оборони України почали Курську операцію, під час якої взяли під власний контроль близько 100 населених пунктів і створити там буферну зону.

За словами українського командування, Курська операція стала превентивним кроком, щоб запобігти наступу Росії на півночі України.

Однак росіяни почали залучати північнокорейські війська до боїв у Курській області та на початку лютого посилили наступ, щоб витиснути ЗСУ з регіону. Ситуація загострилась на початку березня. Росіяни заявили про нібито оточення українських військ, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.

За словами Зеленського, РФ накопичує війська біля східного кордону України. За його словами, це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про "дуже хороші та продуктивні дискусії" з російським диктатором Володимиром Путіним. А також заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими й перебувають у дуже вразливому становищі.

"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.