"Хтось невдало кинув недопалок": У російському Єйську палає нафтосховище (відео)
У російському місті Єйськ, якій знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, горить нафтосховище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"У російському Єйську, який майже навпроти Маріуполя через Азов в 30 км, раптом теж бавовна вранці. Палає нафтосховище. Напевно теж хтось невдало кинув недопалок", - написав він.
Андрющенко зазначив, що Єйськ - саме те місто, звідки окупанти планували завозити боєприпаси в Маріупольський порт. Крім порту, в Єйську також є вантажний авіатермінал.
Нагадаємо, вчора в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України. Відомо про загибель принаймні однієї людини і кількох поранених. Українська сторона заперечує причетність.
Всі подробиці вчорашнього інциденту - в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".