"Кто кого?". Эксперт оценил продолжительность второй фазы войны в Украине

Война в Украине перешла в новую фазу, сейчас идет позиционная борьба на истощение. На данный момент есть только одно направление, где Россия продолжает атаковать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы переходим фактически к позиционной войне, войне на истощение - кто кого? Мы достигли паритета с русской армией, у нас осталось одно только направление, Северодонецкое, где русская армия еще атакует, но я думаю, что надолго ее там не хватит. Она (позиционная фаза, - ред.) будет продолжаться в зависимости от объемов и сроков поставки нам западных образцов вооружения. Чем скорее они дойдут, еще добавьте 3-4 недели на обучение наших военных и только после этого мы можем говорить о переходе к следующей фазе", - рассказал Жданов.

Напомним, сегодня глава Минобороны Алексей Резников предупредил, что впереди украинцев ждут тяжелые недели, сколько пока сказать никто не может.

Отметим, на этой неделе представители Сил обороны провели брифинг, на котором подвели итоги первого этапа войны, закончившегося поражением России. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляк, целью России в первой фазе было взятие Киева за несколько дней, что оккупанту не удалось.