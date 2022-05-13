"Хто кого?". Експерт оцінив тривалість другої фази війни в Україні

Війна в Україні перейшла в нову фазу, наразі триває позиційна боротьба на виснаження. Зараз є лише один напрямок, де Росія продовжує атакувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Ми переходимо фактично до позиційної війни, війни на виснаження - хто кого? Ми досягли паритету з російською армією, у нас залишився один тільки напрямок, Сєвєродонецький, де російська армія ще атакує, але я думаю, що надовго її там не вистачить. Вона (позиційна фаза, - ред.) буде тривати в залежності від об'ємів і термінів постачання нам західних зразків озброєння. Чим скоріше вони дійдуть, ще додайте 3-4 тижні на навчання наших військових і тільки після цього ми можемо говорити про перехід до наступної фази", - розповів Жданов.

Нагадаємо, сьогодні очільник Міноборони Олексій Резніков попередив, що попереду українців чекають важкі тижні, скільки саме наразі сказати ніхто не може.

Зазначимо, цього тижні представники Сил оборони провели брифінг, на якому підвели підсумки першого етапу війни, який закінчився поразкою Росії. Як зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляк, метою Росії у першій фазі було взяття Києва за кілька днів, що окупанту не вдалося.