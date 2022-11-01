КСУ визнав закон про відміну депутатської недоторканності конституційним

Конституційний суд України під час засідання визнав, що закон про відміну депутатської недоторканності відповідає Конституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.
"Прийшовши до висновку, що конституційна процедура розгляду, прийняття та набрання чинності законом (про скасування депутатської недоторканності - ред.) не була порушена, Конституційний суд України визнав закон, що оспорюється, відповідним Конституції України", - сказано в повідомленні суду.
Також наголошується, що текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті КСУ 2 листопада.
Зазначимо, 50 депутатів, більшість з яких були членами забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", внесли до Конституційного суду подання про оскарження ухваленого Верховною радою закону про відміну депутатської недоторканності (законопроект №2237), який набув чинності 1 січня 2020 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.