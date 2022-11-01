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КСУ визнав закон про відміну депутатської недоторканності конституційним

Фото: КСУ визнав закон про відміну депутатської недоторканості конституційним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Конституційний суд України під час засідання визнав, що закон про відміну депутатської недоторканності відповідає Конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

"Прийшовши до висновку, що конституційна процедура розгляду, прийняття та набрання чинності законом (про скасування депутатської недоторканності - ред.) не була порушена, Конституційний суд України визнав закон, що оспорюється, відповідним Конституції України", - сказано в повідомленні суду.

Також наголошується, що текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті КСУ 2 листопада.

Зазначимо, 50 депутатів, більшість з яких були членами забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", внесли до Конституційного суду подання про оскарження ухваленого Верховною радою закону про відміну депутатської недоторканності (законопроект №2237), який набув чинності 1 січня 2020 року.

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