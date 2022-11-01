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КСУ признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным

Фото: КСУ признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Конституционный суд Украины в ходе заседания признал, что закон об отмене депутатской неприкосновенности соответствует Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона (об отмене депутатской неприкосновенности - ред.) не была нарушена, Конституционный суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины", - сказано в сообщении суда.

Также отмечается, что текст решения и его резюме намерены обнародовать на официальном сайте КСУ 2 ноября.

Отметим, 50 депутатов, большинство из которых являлись членами запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", внесли в Конституционный Суд представление об обжаловании принятого Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности (законопроект №2237), который вступил в силу 1 января 2020 года.

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