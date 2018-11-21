КСУ в среду может дать заключение по изменениям в Конституцию в части НАТО и ЕС

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Если КСУ предоставит заключение о конституционности закона в среду, Рада сможет рассмотреть этот вопрос в четверг

Конституционный суд Украины может сегодня дать заключение об изменениях в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом рассказала представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, если КСУ даст вывод о конституционности предложенных норм в среду, Рада сможет рассмотреть этот вопрос в четверг.

"Мы изменили закон об основах внутренней и внешней политики, где мы четко сказали, что мы идем в ЕС и стремимся в натовский союз. Мы на сегодняшний день надеемся, что сегодня будет принято решение Конституционным судом Украины о конституционности предложенных президентом Порошенко изменений в Конституцию", - заявила Луценко.

Представитель президента надеется, что в случае голосования в четверг большинство нардепов поддержат данные изменения в Конституцию.

"Я надеюсь, что если КСУ примет решение, эти предложенные нормы дадут нам возможность вписать в Конституцию, цель украинского народа - вступление в НАТО и ЕС, завтра парламент большинством голосов поддержит позицию о включении этих изменений в Конституцию. И весной мы будем иметь конечный результат ", - добавила она.

Напомним, глава государства Петр Порошенко вчера озвучил ожидание, что КСУ "завтра, или в ближайшие дни" рассмотрит вопрос президентской инициативы о включении в Конституцию цели членства в НАТО и Євросоюзе. Добавим также, президент убежден, что шаг за шагом Украина приближается к членству в ЕС и НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВРАндрей Парубий заявлял, что в случае получения заключения КСУ в среду, парламент сможет рассмотреть вопрос закрепления курса Украины на вступление в НАТО и ЕС в Конституции в четверг, 22 ноября.