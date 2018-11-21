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КСУ у середу може надати висновок по змінам до Конституції в частині НАТО та ЄС

Новини » Політика    21.11.2018 - 12:36
КСУ у середу може надати висновок по змінам до Конституції в частині НАТО та ЄС
Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Якщо КСУ надасть висновок щодо конституційності закону у середу, Рада зможе розглянути це питання у четвер

Конституційний суд України може сьогодні надати висновок щодо змін до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Європейського союзу. Про це розповіла представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, якщо КСУ надасть висновок щодо конституційності запропонованих норм у середу, Рада зможе розглянути це питання у четвер.

"Ми змінили закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де ми чітко сказали, що ми йдемо в ЄС і прагнемо до натівського союзу. Ми на сьогоднішній день сподіваємось, що на сьогодні буде прийнято рішення Конституційним судом України про конституційність запропонованих президентом Порошенком змін до Конституції", - заявила Луценко.

Представник президента сподівається, що у випадку голосування у четвер більшість нардепів підтримають дані зміни до Конституції.

"Я маю надію, що якщо КСУ прийме рішення, ці запропоновані норми дадуть нам можливість вписати в Конституцію, що мета українського народу - вступ у НАТО та ЄС, завтра парламент більшістю голосів підтримає позицію про включення цих змін до Конституції. І весною ми будемо мати кінцевий результат ", - додала вона.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко вчора озвучив сподівання, що КСУ "завтра, або в найближчі дні" розгляне питання президентської ініціативи про включення у Конституцію мети членства в НАТО і Євросоюзі. Додамо також, президент переконаний, що крок за кроком Україна наближається до членства в ЄС і НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій заявляв, що в разі отримання висновку КСУ у середу, парламент зможе розглянути питання закріплення курсу України на вступ до НАТО і ЄС у Конституції у четвер, 22 листопада.

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