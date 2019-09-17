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КСУ знову зняв закон про люстрацію з порядку денного

Новини » Політика    17.09.2019 - 13:31
КСУ знову зняв закон про люстрацію з порядку денного
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

Закон про люстрацію вилучили з порядку денного КСУ на 17 вересня

Конституційний суд України зняв розгляд закону про люстрацію з порядку денного 17 вересня. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили в Конституційному суді.

В КСУ повідомили, що з проекту порядку денного на 17 вересня виключили питання, яке стосувалося закону про очищення влади.

"Проект порядку денного затверджується вранці щодня. Сьогодні його не затвердили, тому він змінений. Перше питання, ви можете зараз подивитися, його немає. Питання знято. Далі - стежте за порядком дня. Точно так само, як сьогодні зняли, можуть поставити питання на завтра. Ця інформація є на сайті, вона офіційна", - пояснили в КСУ.

Нагадаємо, 3 вересня КСУ теж зняв з порядку денного розгляд закону про люстрацію. За даними джерел РБК Україна, за проект даного рішення не було достатньої кількості голосів.

Відзначимо, перед парламентськими виборами президент України Володимир Зеленський пропонував посилити люстрацію і подавав відповідний законопроект. Документ, зокрема, пропонував люструвати колишнього президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.

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