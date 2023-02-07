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КСУ скасував дискримінацію вчителів-пенсіонерів

Фото: КСУ ухвалив рішення щодо вчителів-пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Конституційний суд України визнав неконституційною та скасував норму закону "Про повну загальну середню освіту" щодо роботи вчителів-пенсіонерів виключно за на основі трудових договорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Як зазначається в повідомленні, відповідно до оспорюваного припису педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

"Цей припис призвів до поділу педагогічних працівників на дві категорії та створив умови для дискримінаційного підходу до однієї із них, а саме поставив у нерівне становище тих педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію", - йдеться в повідомлені.

Таким чином, КСУ визнав абзац третій частини другої статті 22 закону України "Про повну загальну середню освіту" таким, що не відповідає Конституції України.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року в Україні було 10,7 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

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