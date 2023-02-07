КСУ отменил дискриминацию учителей-пенсионеров

Конституционный суд Украины признал неконституционной и отменил норму закона "О полном общем среднем образовании" о работе учителей-пенсионеров исключительно на основе трудовых договоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ .

Как отмечается в сообщении, в соответствии с оспариваемой норой педагогические работники государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, достигшие пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, работают на основе трудовых договоров, заключаемых сроком от одного до трех лет.

"Это предписание привело к разделению педагогических работников на две категории и создало условия для дискриминационного подхода к одной из них, а именно поставило в неравное положение тех педагогов, которые достигли пенсионного возраста и получают пенсию", - говорится в сообщении.

Таким образом, КСУ признал абзац третьей части второй статьи 22 закона Украины "О полном общем среднем образовании" не соответствующим Конституции Украины.