RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КСУ отменил дискриминацию учителей-пенсионеров

Фото: КСУ принял решение по учителям-пенсионерам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Конституционный суд Украины признал неконституционной и отменил норму закона "О полном общем среднем образовании" о работе учителей-пенсионеров исключительно на основе трудовых договоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ .

Как отмечается в сообщении, в соответствии с оспариваемой норой педагогические работники государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, достигшие пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, работают на основе трудовых договоров, заключаемых сроком от одного до трех лет.

"Это предписание привело к разделению педагогических работников на две категории и создало условия для дискриминационного подхода к одной из них, а именно поставило в неравное положение тех педагогов, которые достигли пенсионного возраста и получают пенсию", - говорится в сообщении.

Таким образом, КСУ признал абзац третьей части второй статьи 22 закона Украины "О полном общем среднем образовании" не соответствующим Конституции Украины.

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаКонституционный суд Украины