Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на початок 2023 року
Фото: працюючі пенсіонери отримують вищі виплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 1 січня 2023 року в Україні було 10,7 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 4 622,59 гривен, у працюючих пенсіонерів - 4 837,57 гривень.
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
- за віком - 74,06%
- по інвалідності - 13,99%
- у разі втрати годувальника - 5,96%
- за вислугу років - 5,35%
- соціальні пенсії - 0,60%
- довічне утримання суддів - 0,04%.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.
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