ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на початок 2023 року

Новость на русском →
Україна, Субота 21 січня 2023 09:24
Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на початок 2023 року Фото: працюючі пенсіонери отримують вищі виплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2023 року в Україні було 10,7 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 4 622,59 гривен, у працюючих пенсіонерів - 4 837,57 гривень.

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 74,06%
  • по інвалідності - 13,99%
  • у разі втрати годувальника - 5,96%
  • за вислугу років - 5,35%
  • соціальні пенсії - 0,60%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.

Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на початок 2023 року

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины
NEWS
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна