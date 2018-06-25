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КСУ рассмотрит вопросы условий и порядка перерасчета пенсий госслужащих

НовостиОбщество    25.06.2018 - 14:39
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Указанный вопрос будет рассматриваться завтра, 26 июня

Конституционный суд Украины (КСУ) завтра, 26 июня 2018 года, рассмотрит вопросы условий и порядка перерасчета пенсий госслужащих. Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Так, завтра КСУ будет рассматривать дела в форме письменного производства: по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины статьи 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины; по конституционной жалобе В.Павленко относительно условий и порядка перерасчета назначенных пенсий государственных служащих; по конституционной жалобе М.Ковтун относительно соответствия Конституции Украины положения части пятой статьи 176 (общие положения о мерах пресечения ) УПК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным лишение ветеранов труда ряда льгот.

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Теги публикации: Конституционный суд Украины, пенсии, госслужащие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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