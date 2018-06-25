КСУ розгляне питання умов та порядку перерахунку пенсій держслужбовців

Вказане питання розглядатиметься завтра, 26 червня

Конституційний суд України (КСУ) завтра, 26 червня 2018 року, розгляне питання умов та порядку перерахунку пенсій держслужбовців. Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

Так, завтра КСУ розглядатиме справи у формі письмового провадження: за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 368-2 (незаконне збагачення) КК України; за конституційною скаргою В.Павленко щодо умов та порядку перерахунку призначених пенсій державних службовців; за конституційною скаргою М.Ковтун щодо відповідності Конституції України положення частини п`ятої статті 176 (загальні положення про запобіжні заходи) КПК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним позбавлення ветеранів праці низки пільг.