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КСУ розгляне питання умов та порядку перерахунку пенсій держслужбовців

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 14:39
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

Вказане питання розглядатиметься завтра, 26 червня

Конституційний суд України (КСУ) завтра, 26 червня 2018 року, розгляне питання умов та порядку перерахунку пенсій держслужбовців. Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

Так, завтра КСУ розглядатиме справи у формі письмового провадження: за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 368-2 (незаконне збагачення) КК України; за конституційною скаргою В.Павленко щодо умов та порядку перерахунку призначених пенсій державних службовців; за конституційною скаргою М.Ковтун щодо відповідності Конституції України положення частини п`ятої статті 176 (загальні положення про запобіжні заходи) КПК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним позбавлення ветеранів праці низки пільг.

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Теги публікації: Конституционный суд Украины, пенсии, госслужащие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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