КСУ розгляне питання про можливість поділу повноважень мера Києва і глави КМДА

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подання було надане 51 нардепом

Ухвалою колегії суддів Конституційного суду України відкрито конституційне провадження у справі за поданням 51 народного депутата України стосовно тлумачення Конституції в питання здійснення державної влади в столиці. Про це йдеться на сайті Конституційного суду, передає РБК-Україна.

Як зазначається, колегія суддів ухвалила відкриття конституційного провадження.

"Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі щодо офіційного тлумачення статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої-п'ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої-четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України у їх взаємозв'язку", - повідомили в КСУ.

Окрім того, в Конституційному суді наголошують, що наразі здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати КСУ.

Станом на 15 жовтня, на сайті КСУ оприлюднено лише подання народних депутатів, яке направлено до суду 27 серпня.

Ухвала про відкриття провадження поки не опублікована в переліку документів КСУ.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні. Документ підтримали 244 народних депутата. Законопроектом передбачається відновити районні ради в місті Києві як представницькі органи жителів районів столиці, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови КМДА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 жовтня Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про столицю до другого читання. Таке рішення було прийнято комітетом парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в ході засідання.