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КСУ рассмотрит лишение Януковича звания президента

Новости » Политика    28.10.2019 - 09:38
КСУ рассмотрит лишение Януковича звания президента
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Большая палата КСУ будет рассматривать этот вопрос во время закрытой части пленарного заседания

Во вторник, 29 октября, Большая палата Конституционного суда Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Как отмечается, КСУ будет рассматривать конституционность закона Украины "О лишении В. Януковича звания президента Украины".

Большая палата КСУ будет рассматривать этот вопрос во время закрытой части пленарного заседания.

Напомним, Виктор Янукович готовится к тому, чтобы вернуться в Украину. Ранее адвокат Виталий Сердюк заявлял, что Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко. По словам защитника, у Януковича есть намерение вернуться и над этим адвокаты работают уже не первый год.

РБК-Украина писало, что в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведение агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Янукович должен компенсировать судебные издержки в размере 98 551, 20 гривен. Адвокаты Януковича обжаловали приговор.

Напомним, Виктора Януковича признали виновным в том, что он обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.

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