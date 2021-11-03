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КСУ рассмотрит конституционность реформы Высшего совета правосудия

Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд согласился рассмотреть конституционность реформы Высшего совета правосудия. КСУ открыл производство по представлению Верховного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя парламента в КСУ Ольгу Совгирю.

Конституционный суд рассмотрит конституционность отдельных положений закона 1635-ІХ о реформе Высшего совета правосудия. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, будут рассматриваться на заседании Большой палаты КСУ.

"Обращаю внимание на то, что дело открыто в рекордно короткие для Конституционного суда сроки (от внесения представления прошло меньше месяца, тогда как обычно суд открывает производство в течение 3-4 месяцев)", - добавила нардеп.

Напомним, конституционное представление касательно положений закона о реформе ВСП было поддержано пленумом Верховного суда в начале октября. Верховный суд считает, что создание Этического совета с иностранными экспертами может быть неконституционным.

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Конституционный суд УкраиныСудебная реформа