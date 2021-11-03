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КСУ розгляне конституційність реформи Вищої ради правосуддя

Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд погодився розглянути конституційність реформи Вищої ради правосуддя. КСУ відкрив провадження за поданням Верховного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника парламенту в КСУ Ольгу Совгирю.

Конституційний суд розгляне конституційність окремих положень закону 1635-ІХ про реформу Вищої ради правосуддя. Питання, пов'язані із конституційним провадженням у цій справі, будуть розглядатися на засіданні Великої палати КСУ.

"Звертаю увагу на те, що справа відкрита у рекордно короткі для Конституційного суду строки (від внесення подання минуло менш як місяць, тоді як зазвичай суд відкриває провадження впродовж 3-4 місяців)", - додала нардеп.

Нагадаємо, конституційне подання щодо положень закону про реформу ВРП було підтримане пленумом Верховного суду на початку жовтня. Верховний суд вважає, що створення Етичної ради з іноземними експертами може бути неконституційним.

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Конституционный суд УкраиныСудова реформа