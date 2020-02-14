КСУ рассмотрит дело относительно пенсий госслужащих

Конституционный суд 17 февраля начнет рассмотрение дела по представлению уполномоченного Верховной рады по правам человека о перерасчете пенсий государственным служащим и должностным лицам органов местного самоуправления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Сообщается, что заседание начнется в 10:00. В частности, будет рассмотрено представление о признании такими, что не отвечают Конституции Украины статьи 90, подпункт 1 пункта 2 раздела XI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О государственной службе" от 10 декабря 2015 года № 889-VIII, часть седьмую статьи 21 Закона Украины "О службе в органах местного самоуправления" от 7 июня 2001 года № 2493-III с изменениями.

В КСУ пояснили, что оспариваемые положения Закона № 889 предусматривают, что пенсионное обеспечение госслужащих осуществляется согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статья 90). Аналогичное положение закреплено в части седьмой статьи 21 Закона № 2493 в отношении должностных лиц местного самоуправления.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 раздела XI "Заключительные и переходные положения" Закона № 889 признано таким, что утратил силу Закон Украины "О государственной службе" от 16 декабря 1993 года № 3723–XII с изменениями, кроме статьи 37, которая применяется к лицам, указанным в пунктах 10 и 12 настоящего раздела.

"Таким образом, только государственные служащие, которые имели необходимый стаж госслужбы на день вступления в силу Закона № 889, могут получить пенсию на прежних условиях. Автор ходатайства отмечает, что оспариваемые положения указанных законов не соответствуют Конституции Украины, поскольку ими не предусмотрено перерасчета (индексации) пенсий соответствующей категории пенсионеров", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Министерство финансов инициирует пересчет пенсий для граждан.