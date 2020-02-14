КСУ розгляне справу щодо пенсій держслужбовців

Конституційний суд 17 лютого розпочне розгляд справи за поданням уповноваженого Верховної ради з прав людини про перерахунок пенсій державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Повідомляється, що засідання розпочнеться о 10:00. Зокрема, буде розглянуте подання про визнання такими, що не відповідають Конституції України статтю 90, підпункт 1 пункту 2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIIІ, частину сьому статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ зі змінами.

У КСУ пояснили, що оспорювані положення Закону № 889 передбачають, що пенсійне забезпечення держслужбовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (стаття 90). Аналогічне положення закріплено в частині сьомій статті 21 Закону № 2493 щодо посадових осіб місцевого самоврядування.

Крім того, відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 889 визнано таким, що втратив чинність Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року № 3723–XII зі змінами, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цього розділу.

"Таким чином, лише державні службовці, які мали необхідний стаж держслужби на день набрання чинності Закону № 889, можуть отримати пенсію на попередніх умовах. Автор клопотання зазначає, що оспорювані положення зазначених законів не відповідають Конституції України, оскільки ними не передбачено перерахунку (індексації) пенсій відповідній категорії пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Міністерство фінансів ініціює перерахування пенсій для громадян.