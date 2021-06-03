КСУ рассмотрит конституционность земельной реформы

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 3 июня в 10.00 на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело о конституционности земельной реформы. Также будет рассматриваться представление 53 народных депутатов Украины относительно разъяснения нескольких статей Конституции Украины, которые касаются земли.

Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ.

Как отмечается в сообщении, на соответствие Конституции Украины будут проверять закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552-IX, отдельные положения Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом.

В КСУ также рассмотрят представление 53 народных депутатов относительно соответствия КУ закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552- IX.

Авторы ходатайства утверждают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.