ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

КСУ розгляне конституційність земельної реформи

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 09:44
КСУ розгляне конституційність земельної реформи Фото: КСУ розгляне справу щодо конституційності земельної реформи (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Велика палата Конституційного Суду України сьогодні, 3 червня о 10.00 на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розгляне справу щодо конституційності земельної реформи. Також будуть розглядатися подання 53 народних депутатів України щодо роз'яснення декількох статей Конституції України, які стосуються землі.

Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ.

Як зазначається у повідомленні, на відповідність Конституції України перевірятимуть закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року № 552–IX, окремі положення Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом.

У КСУ також розглянуть подання 53 народних депутатів щодо відповідності КУ закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року № 552– IX.

Автори клопотання стверджують, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, що 27 травня 2021 року набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Додамо, в Україні ринок землі має запрацювати вже з 1 липня. В уряді прогнозують, що відкриття ринку сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины Ринок землі земельна реформа
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях