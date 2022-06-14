UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КСУ провалил выборы главы суда: дата следующего голосования

Фото: сегодня КСУ провалил выборы председателя суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня состоялись выборы нового главы Конституционного Суда Украины, которые закончились безрезультатно. Следующее голосование должно состояться не позднее чем через месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Верховной рады в КСУ Ольги Совгири в Telegram.

В чем причина?

По ее словам, ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов.

"Сегодня состоялись выборы главы Конституционного суда. Ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов судей", - написала Совгиря.

Она напомнила, что в соответствии с Конституцией, законом и регламентом учреждения выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее 10 судей.

Когда следующие выборы?

"Если ни один из кандидатов на должность главы суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предварительных выборов", - пояснила Совгиря.

Таким образом, не позднее 15 июля КСУ должен провести повторные выборы.

Напомним, что 15 мая этого года истек срок полномочия отстраненного судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Отметим, что Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу КСУ в международный розыск.

Добавим, Тупицкий с начала масштабного вторжения России выехал из Украины, несмотря на запрет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд Украины