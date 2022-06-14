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КСУ провалил выборы главы суда: дата следующего голосования

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 15:13
КСУ провалил выборы главы суда: дата следующего голосования Фото: сегодня КСУ провалил выборы председателя суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня состоялись выборы нового главы Конституционного Суда Украины, которые закончились безрезультатно. Следующее голосование должно состояться не позднее чем через месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Верховной рады в КСУ Ольги Совгири в Telegram.

В чем причина?

По ее словам, ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов.

"Сегодня состоялись выборы главы Конституционного суда. Ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов судей", - написала Совгиря.

Она напомнила, что в соответствии с Конституцией, законом и регламентом учреждения выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее 10 судей.

Когда следующие выборы?

"Если ни один из кандидатов на должность главы суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предварительных выборов", - пояснила Совгиря.

Таким образом, не позднее 15 июля КСУ должен провести повторные выборы.

Напомним, что 15 мая этого года истек срок полномочия отстраненного судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Отметим, что Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу КСУ в международный розыск.

Добавим, Тупицкий с начала масштабного вторжения России выехал из Украины, несмотря на запрет.

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