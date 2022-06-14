КСУ провалив вибори голови суду: дата наступного голосування

Сьогодні відбулися вибори нового голови Конституційного суду України, які закінчилися безрезультатно. Наступне голосування має відбутися не пізніше ніж через місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі в Telegram.

В чому причина?

За її словами, жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів.

"Сьогодні відбулися вибори голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів", - написала Совгиря.

Вона нагадала, що відповідно до Конституції, закону і регламенту установи вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

Коли наступні вибори?

"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови Суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів", - пояснила Совгиря.

Таким чином, не пізніше 15 липня КСУ має провести повторні вибори.

Нагадаємо, що 15 травня цього року закінчився термін повноваження відстороненого судді Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького.

Зазначимо, що Подільський районний суд Києва оголосив колишнього голову КСУ в міжнародний розшук.

Додамо, Тупицький з початку масштабного вторгнення Росії виїхав з України, попри заборону.