КСУ просят рассмотреть толкование положений Конституции о достойных условиях жизни

Конституционный суд Украины зарегистрировал представление народных депутатов от фракции “Слуга народа” относительно официального толкования положения Конституции об обеспечении прав и свобод и достойных условий жизни. Об этом сообщил заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Вадим Струневич на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Сегодня сделали важное дело - зарегистрировали инициативу Галины Третьяковой (народный депутат от партии "Слуга народа"), которая стала автором представления в Конституционный суд относительно официального толкования положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины. Напомню, что там речь идет об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни", - говорится в сообщении.

Струневич отметил, что само понятие "достойные условия жизни человека", хотя и имеет важное значение для системы социальной защиты, однако пока является недостаточно конкретизированным.

В партии убеждены, единый подход всех ветвей власти к пониманию понятия "достойных условий жизни" поможет дальнейшей законотворческой работе и создаст определенные ориентиры для выработки комплексного подхода для законотворческой деятельности в Украине.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины получил представление от народных депутатов о конституционности закона о рынке земли.