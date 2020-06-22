КСУ продолжит рассмотрение закона о люстрации на этой неделе

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Суд продолжит рассмотрение по нескольким представлениям

Конституционный суд Украины во вторник, 23 июня, продолжит рассмотрение закона о люстрации. Рассмотрение дела состоится по нескольким конституционным представлениям.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Рассмотрение пройдет в форме устного производства.

"23 июня в 10:00 Большая палата Конституционного суда Украины... продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению о соответствии Конституции Украины закона "Об очищении власти" от 16 сентября 2014 года №1682-VII", - указано в сообщении.

Так, речь идет о рассмотрении дела по конституционному представлению:

Верховного суда о соответствии Конституции Украины положений пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 настоящего закона;

47 народных депутатов о соответствии КУ положений частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений закона;

Верховного суда о соответствии Основному закону положений части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений закона;

Верховного суда Украины о соответствии Конституции положений части третьей статьи 4 закона.

Подчеркнем, при рассмотрении в закрытой части пленарного заседания дела Большая палата КСУ признала необходимым выяснить дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения дела. Поэтому суд определением от 12 марта возобновил рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

Напомним, 17 июня стало известно, что Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнение чиновников по закону о люстрации привело к нарушению их прав.

Так, в конце апреля спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не поддерживает закон о люстрации, потому что из-за него были уволены эффективные чиновники, которые не замешаны в скандалах.

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Автор: Юлия Струк