КСУ продовжить розгляд закону про люстрацію на цьому тижні

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд продовжить розгляд за кількома поданнями

Конституційний суд України у вівторок, 23 червня, продовжить розгляд закону про люстрацію. Розгляд справи відбудеться за кількома конституційними поданнями.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Розгляд відбудеться у формі усного провадження.

"23 червня о 10 годині Велика палата Конституційного суду України... продовжить розгляд справи за конституційними поданнями щодо відповідності Конституції України закону "Про очищення влади" від 16 вересня 2014 року № 1682-VII", - вказано у повідомленні.

Так, йдеться про розгляд справи за конституційними поданнями:

Верховного суду щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 цього закону;

47 народних депутатів щодо відповідності КУ положень частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень закону;

Верховного суду щодо відповідності Основному закону положень частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень закону;

Верховного суду України щодо відповідності Конституції положень частини третьої статті 4 закону.

Підкреслимо, під час розгляду у закритій частині пленарного засідання справи Велика палата КСУ визнала за необхідне з'ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення для вирішення справи. Тому суд ухвалою від 12 березня поновив розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що Міністерство юстиції розробило законопроект про внесення змін у закон про люстрацію.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвели до порушення їх прав.

Так, у кінці квітня спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не підтримує закон про люстрацію, бо через нього були звільнені ефективні чиновники, які не були замішані в скандалах.

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Автор: Юлия Струк