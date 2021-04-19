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КСУ продолжит рассмотрение конституционности увольнения мэра с должности главы КГГА

Автор: Юлия Струк

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что суд продолжит рассмотрение дела о конституционности увольнения мэра с должности главы Киевской городской госадминистрации. КСУ рассмотрит конституционность еще ряда положений трех законов.

Об этом Совгиря написала в своем Telegram.

"На этой неделе суд продолжит рассмотрение следующих дел: о толковании ряда положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность киевского городского головы и полномочия которого не прекращены", - указано в сообщении.

Кроме того, КСУ рассмотрит конституционность отдельных положений статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании"; статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии"; статьи 42 закона "О высшем образовании". Последняя предусматривает запрет на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, которое подпадает под люстрационные ограничения.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине. Он предложил вместе обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА.

Как писало РБК-Украина, с приходом к власти президента Владимира Зеленского его команда пыталась принять закон о столице, который разделит должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Но этим планам помешала эпидемия.

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Новости Украины КГГАКиевКонституционный суд Украины
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