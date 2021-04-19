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КСУ продовжить розгляд конституційності звільнення мера з посади глави КМДА

Автор: Юлія Струк

Представник Верховної ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря повідомила, що суд продовжить розгляд справи про конституційність звільнення мера з посади глави Київської міської держадміністрації. КСУ розгляне конституційність ще ряду положень трьох законів.

Про це Совгиря написала у своєму Telegram.

"На цьому тижні суд продовжить розгляд наступних справ: щодо тлумачення ряду положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду київського міського голови і повноваження якої не припинені", - вказано у повідомленні.

Крім того, КСУ розгляне конституційність окремих положень статті 6 закону "Про телебачення і радіомовлення"; статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію"; статті 42 закону "Про вищу освіту". Остання передбачає заборону на зайняття посади керівника закладу вищої освіти особою, яка підпадає під люстраційні обмеження.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів меру Києва Віталію Кличку на прохання ввести загальнонаціональний локдаун в Україні. Він запропонував разом звернутися до президента за призначенням нового голови КМДА.

Як писало РБК-Україна, з приходом до влади президента Володимира Зеленського його команда намагалася прийняти закон про столицю, який розділить посади мера і голови Київської міської державної адміністрації. Але цим планам завадила пандемія.

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