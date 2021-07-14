КСУ признал "языковой закон" конституционным

Конституционный суд Украины признал конституционным так называемый "языковой закон". Спустя два года после того, как КСУ получил представление нардепов, в этом деле поставлена точка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ .

Сообщается, что на пленарном заседании Большой палаты суда было принято решение о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по делу по конституционному представлению 51 народного депутата.

"Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля", - говорится в сообщении.